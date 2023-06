Reggio Emilia | i posti da non perdere

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una visita della città dell’Romagna non può non partire dalla sala del Tricolore e dal vicino museo: è qui infatti che nel 1797 venne adottato il vessillo bianco rosso e verde

Cantare la crisi per omaggiare un indimenticato protagonista della musica reggiana. Domenica 18 giugno alle 21 in piazza Prampolini nel centro disi svolgerà la settima edizione del Memorial Antonio Bonfrisco, "La crisi", spettacolo musicale multimediale organizzato e promosso da Sgrintèla, associazione culturale creata dall'...... mentre i suoi due figli sono nati da quelle parti: Marcus a due passi dal Tardini, nel periodo in cui il padre arava la fascia ogni domenica, mentre il più piccolo, Khéphren, è di. ...Nel corso della prima parte della giornata irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo le aree di crinale e sulle pianure romagnole con possibilità di isolate precipitazioni sparse. ...

Restate 23, gli eventi dell'estate a Reggio Emilia: il programma e le date il Resto del Carlino

Al Duomo di Milano le esequie di Stato con imponenti misure di sicurezza e l’attesa presenza di numerosi capi di Stato. Intanto continuano le critiche sulla ...Reggio Emilia, di nuovo paura per le alluvioni: le incredibili immagini della forza dell'acqua. Il nubifragio del primo pomeriggio ha causato danni ingenti nelle frazioni di Casalgrande. Il canale di ...