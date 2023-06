Real Madrid | ufficiale Bellingham | contratto di 6 anni

Jude Bellingham è ufficialmente un nuovo calciatore del. Il centrocampista inglese 19enne, cresciuto nella zona di Birmingham, si accaserà alla corte di Carlo Ancelotti per una cifra vicina ai 103 milioni di euro e firmerà un contratto che lo ...Commenta per primo Non c'è solo ilsu Kylian Mbappé : stando al Times , anche il Chelsea pensa a un tentativo per l'attaccante del PSG .Dopo il ritorno di Brahim Diaz al, Leao è destinato a prendere la maglia numero 10 del Milan: "Conquistare la Champions è un sogno per ogni calciatore e io sono molto felice per i miei ...

Non c'è solo il Real Madrid su Kylian Mbappé: stando al Times, anche il Chelsea pensa a un tentativo per l'attaccante del PSG.Il primo vero colpo di questo calciomercato estivo lo piazza il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno ufficializzato Jude Bellingham, ...