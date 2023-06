indica che in Italia la fruizione di notizie cartacee continua a diminuire: il 16% dichiara ... Ilosserva infine come "la maggior parte delle testate italiane si basi ancora ......'questo sarà un cambiamento senza ritorno, una nuova normalità in cui i mezzi di informazione dovranno ritagliarsi il loro posto se vorranno connettersi con il pubblico'. Secondo il, ...I due condividono uno splendidodi amicizia e l'ex numero otto del ranking mondiale non ha ... Photo Credit:

Rapporto Reuters, l'ANSA ancora prima per affidabilità Agenzia ANSA

L'assistant professor alla Dublin City University che ha curato la parte italiana del rapporto annuale sullo stato dell'informazione del Reuters Institute: "L'offerta è sempre più frammentata, il payw ...Stampa cartacea, TV, Internet e social media: malgrado si possano leggere pressoché ovunque, agli svizzeri le notizie interessano sempre di meno. È questa la tendenza registrata negli ultimi sette ann ...