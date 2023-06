Rapporti con l' Europa e rispetto dei vincoli | Monti promuove il governo Meloni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Mariostrizza l'occhio a Giorgia. L'ex presidente del Consiglioil lavoro dell'attuale premier, mettendo a tacere molte delle accuse che venivano mosse alla coalizione di centrodestra prima delle elezioni Politiche dello scorso settembre: “Questosta mostrando due sorprese grandi agli occhi di coloro che lo temevano moltissimo. Una è il modo di stare ine il modo d'interagire con l'che è un modo costruttivo, e l'altro è il desiderio, faccia piacere o no, l'intenzione di osservare idella finanza pubblica, non solo perché ce lo chiede l', ma perché è nell'interesse del Paese a lungo andare e nell'interesse dei nostri figli e nipoti. Queste cose sono quelle cose che in certi momenti sono mancate a ...