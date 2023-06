Ranking mondiale per club | 6 italiane nelle prime 25 posizioni E dopo l’Inter…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il Real Madrid davanti a tutti. Poi Manchester City e Flamengo, con l’Inter quinta e prima tra le. La classifica del2022-23 delle squadre distilata da dall’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) regala qualche sorpresa. E pone l’accento sulla crescita del movimento azzurro, che grazie al Napoli e alle finaliste delle coppe europee piazza 625. Dietro ai nerazzurri di Simone Inzaghi, in altissimo grazie all’ultimo atto di Champions League raggiunto al termine di un percorso eccezionale, troviamo il Napoli di Luciano Spalletti in nona posizione. I partenopei in Europa hanno regalato prestazioni di livello assoluto, battendo nettamente squadre blasonate come ...