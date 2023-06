Rania di Giordania e l' abito di Dolce & Gabbana che farebbe innamorare anche Kate Middleton

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La regina giordana è riapparsa pochi giorni fa per un gala di beneficenza e ieri per un evento ufficiale, confermando che la l'euforia post-matrimonio è alle spalle. Un ritorno sulle scene all'insegna dello stile

In questi giorni il lago di Garda è stato scelto anche dadie dal re Abdullah II per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio, ricorrenza celebrata a Gargnano. Brescia la ...GARDA . Negli scorsi giorni i sovrani dihanno trascorso un breve periodo di riposo in un lussuoso resort sul lago di Garda . Un modo per festeggiare al meglio il loro trentesimo anniversario di nozze. La regina ha pubblicato su ...Un re e una regina a Villa Feltrinelli.die Abdullah II hanno festeggiato a Gargnano il 30esimo anniversario di matrimonio. I due si erano sposati il 10 giugno 1993e da allora la coppia ha avuto quattro figli. Una fuga ...

Per Rania di Giordania e Abdullah II anniversario di nozze sul lago di Garda Giornale di Brescia

Rania di Giordania ha partecipato alla raccolta fondi dell'Hope Gala. Lo ha fatto scegliendo una creazione eterea di Elie Saab che ha incantato i presenti ...