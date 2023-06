Rai | ex dirigente nel mirino della Guardia di Finanza

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Appalti d’oro e tangenti l’ultima razzia in Rai del super manager La Repubblica Roma, di Giuseppe Scarpa, pag. 9 Ancora corruzione dentro la Rai. Ancora indaginiprocura di Roma. Ancora appalti sospetti. Neldei pm c’è sempre Gianluca Ronchetti, l’ormai ex capoDirezione acquistiTv di Stato. Il manager pubblico era già finito nei guai con la giustizia, il 31 gennaio del 2022 era stato arrestato, sempre per un giro di mazzette, in merito a delle gare vinte da imprenditori amici. Adesso ladiindaga su due appalti che si vanno ad aggiungere agli altri che Ronchetti, per gli investigatori, avrebbe assegnato in cambio di tangenti. Le due gare neldei magistrati valgono milioni di euro e l’ex capo...