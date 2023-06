(Di mercoledì 14 giugno 2023) Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni gravissime per la "brutale aggressione" con cocci di bottiglia, coltellate, calci e pugni nei confronti di un ...

... distesa a terra, sanguinante e inerme, mentre il secondo" aveva ancora il coltello in mano. Contestata l'aggravante dei futili motivi. . . 14 giugno 2023... une una ragazza; successivamente, una terza persona è stata uccisa a qualche isolato di ... da parte del furgone guidato, secondo gli inquirenti, dallo stesso uomo che ne aveval'...La notte del 14 agosto il romano Elia Di Genova avrebbealle spalle il sassarese. Il ... 'per motivi di gelosia' Elia e Gabriele avrebbero minacciato il. Dai pugni sarebbero ...

Ragazzo accoltellato in rissa in centro a Milano, due arresti ... Agenzia ANSA

Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni gravissime per la "brutale aggressione" con cocci di bottiglia, coltellate, calci e pugni nei confronti di un 18enn ...Accoltellamento in treno: un giovane in stato di agitazione ha estratto un'arma e ha ferito tre persone. Poi ha preso a calci i poliziotti ...