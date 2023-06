Raffa | arriva al cinema il film evento su Raffaella Carrà per gli 80 anni dell’icona eterna

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ellatornerà a fare rumore nel nuovoa lei dedicato,, in arrivo in occasione dell’80esimoversario dalla nascita. L’icona dello spettacolo nostrano, che ci ha lasciato per sempre ormai duefa, è la grande protagonista di un nuovo progetto firmato Disney+. Il 18 giugno avrebbe compiuto 80, ma purtroppoellasi n’è andata lo scorso 5 luglio 2021, nel silenzio più totale. Il suo almeno, perché ha scelto di vivere il proprio dolore e quel male che l’ha consunta nel privato: tutti noi abbiamo però fatto Rumore per lei. Un “noi” che racchiude una vasta platea in grado di riunire diverse generazioni, lingue diverse e storie diverse. Come solo un’icona comeella ...