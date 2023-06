Quote calciomercato Napoli | i bookmakers scommettono su Galtier e Osimhen potrebbe fare presto le valigie

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La ricerca del prossimo tecnico delha le ore contate, visto che inizia a stringersi il cerchio sui nomi che circolano da settimane per il “dopo Spalletti”. Lo conferma anche Superscommesse, che nel suo confronto sulledeievidenzia come l’attenzione sia rivolta in particolare su tre nomi:, Sousa e Zidane. Prossimo allenatoreQuota più alta del confronto di Superscommesse Christophe2.25 Paulo Sousa 2.75 Zinedine Zidane 7.50 Rudi Garcia 10.00 Roberto Mancini 15.00 Luis Enrique 10.00 Antonio Conte 15.00 Thiago Motta 15.00 L’ex allenatore del PSG risulta il principale candidato alla panchina del, conche oscillano tra l’1.80 e 2.25. Poco più ...

