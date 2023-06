“Questo è per lei” Silvio Berlusconi | la decisione su Marta Fascina nel testamento

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo la morte di, le attenzioni si sono rivolte anche al suoe a ciò che succederà a, la sua ultima compagna con la quale aveva celebrato delle nozze solamente simboliche e quindi prive di vincoli legislativi. Ufficialmente non poteva quindi rientrare, dato che saranno invece i suoi figli a beneficiare del suo enorme patrimonio. Ma ora si è scoperto un gesto importante, fatto dall’ex presidente del Consiglio. Nonostante non volesse ovviamente accettare la possibilità di perdere la vita,aveva comunque pensato al futuro senza di lui. E nelè stato fatto qualcosa di rilevante, che farà felice. Quest’ultima è sempre stata al fianco ...

me è fantastico giocare in [Champions League] eclub. È un grande onore. Penso di aver affrontato al meglio ogni partita. Tutte le mie migliori prestazioni con il del BVB sono ...Non visualizzicontenuto Siamo spiacenti!poter visualizzarecontenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie LA TRASFORMAZIONE DE IL TRONO DI SPADE ...approfondimento Cinema, tutti i video Non visualizzicontenuto Siamo spiacenti!poter visualizzarecontenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie ...

"Non c'è momento più eccitante di questo" per Bitcoin Cointelegraph Italia

La parata celebrativa per il compleanno pubblico del sovrano si terrà a Londra il 17 giugno. Per Carlo, neo incoronato, è la prima volta: ecco il programma, gli ospiti e le curiosità sul grande evento ...Indossato nel 2000 da Jennifer Lopez, e più di recente da Léna Mahfouf a Cannes, il vestito più iconico di sempre non smette di sorprendere ...