Quentin Tarantino quale tipo di violenza non mostrerà mai nei suoi film | Non ucciderei mai un animale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il registaha svelato che c'è un confine che non è disposto a superare girando, ovvero mostrare l'uccisione di unha svelato che c'è un confine che non è diposto a superare durante le riprese deie ha a che fare con gli animali. Il regista ha infatti sostenuto che non potrebbe mai mostrare sugli schermi l'uccisione di undurante un evento che si è svolto al Festival di Cannes. La spiegazione del regista Il regista: "Sono davvero contrario all'uccisione degli animali nei. Quello è un confine che non posso superare. Anche gli insetti. A meno che non stia pagando per vedere qualche strano ...