Quello stile italiano dell' ospitalità che conquista il mondo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lo chiamano «italian life style» che coincide con una filosofia’essere e del comportarsi. All’arte’ospitalita? all’italiana abbiamo, quindi, dedicato questo numero monografico di Panorama Collezione, partendo da una seppure piccola, e sicuramente non esaustiva, selezionee famiglie che, di padre in figli, da generazioni, si tramandano il mestiere’albergatore. Facendolo non solo con passione, ma puntando sulla personalizzazione’accoglienza e sulla necessita? di tramandare qualcosaa cultura del territorio. Al massimo degli standard del gusto, del comfort,a bellezza,a sostenibilita?. Agli stranieri tutto questo piace e piace soprattutto agli investitori che’ospitalita? all’italiana fanno tesoro ...