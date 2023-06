Quelle armi di Putin in mano a Lukashenko

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una nuova alleanza militare tra Russia e Bielorussia minaccia la sicurezza globale. Il presidente bielorusso, Alexander, ha confermato di essere in possesso dinucleari tattiche che potrebbero servire da deterrente contro un potenziale attacco: “Non dovrebbero esserci esitazioni nell’usarle se necessario. Non ho intenzione di combattere contro l’America, ma per ora mi basta quest’arma tattica”.ha spiegato che, per attivare il piano di difesa, basterebbe una telefonata dell’omologo e alleato Vladimir: “Non sarà un problema coordinarsi: io risponderò e lui risponderà al telefono in qualsiasi momento, ovunque ci troveremo. Ci siamo già accordati”. In un’intervista rilasciata alla tv statale russa Rossija 1,ha dichiarato di avere uno stoccaggio di ...