Quasi niente sbagliato

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Mia madre non era di Milano, mentre quella donna sì; un argomento che pareva dire qualcosa sul successo di mio padre nella vita”. Greta Pavan usa il cesello per raccontare la Brianza nel suo , romanzo di esordio e anche di formazione in cui ripercorre la vita di Margherita, nata nella provincia lombarda da una famiglia emigrata dal Veneto, e quel desiderio crescente di rompere il diktat della produttività – da cui si sente comunque esclusa in quanto femmina – per fare la giornalista, “un lavoro per persone speciali e più intelligenti”, capaci forse di distinguere quello che è giusto da quello che èe di ottenere il rispetto delle famiglie che, quando un cronista appare in tv, smettono di parlare. Non è uno sfondo provinciale generico, quello del libro, che prende il titolo da un verso de “Il bombarolo” di Fabrizio De André e che racconta di qualcosa di ...