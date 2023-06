“Quando esco di qua…” Cristina Scuccia | via i dubbi | dopo l’Isola dei Famosi ha deciso

'La mia casa è tra le due frane - spiega Carbonaro - ogni mattinanon so che strada dovrò fare. Andiamo a lavorare con gli stivali in auto, ogni 50 metri c'è una frana. In questi minuti ...Thomas venne aggredito, le foto del suo volto insanguinato fecero il giro dei social. In ... Noi della comunità non dobbiamo essere amici per forza:con te se mi stai simpatico, non in base ...... 'stai per anni in un mondo così rigido,esci fuori hai bisogno di ritrovare la ... sono allo sbando anche loro.' Ascolta l'intervista integrale: Zerocalcare e Rebibbia 'malvolentieri ...

Monterenzio divisa in due dopo l'alluvione, minacce al sindaco: "Ogni 50 metri c'è una frana" BolognaToday