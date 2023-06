Quando andrà in onda e le anticipazioni della semifinale de L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ladedeisarebbe dovuta andare inlo scorso lunedì, ma a causamorte di Silvio Berlusconi il palinsesto di Mediaset è stato totalmente stravolto. Al posto del reality, com’era giusto fosse, è andato inuno speciale del Tg5 durato dalla mattina fino alla sera senza neanche un blocco pubblicitario, lo stesso trattamento adottato dalla BBC per i funeraliRegina Elisabetta. Ovviamente Mediaset è un’azienda commerciale e the show must go on: così com’è andato inAmici dopo i funerali di Maurizio Costanzo,inanchedeidopo i funerali del leader di Forza Italia. La nona puntata sarà trasmessa in diretta questo ...