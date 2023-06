Qualcuno era sconcertato | bomba di Mentana sull' arcivescovo di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Ci ha molto colpito l'omelia", fa notare Alessandra Sardoni, conduttrice dello speciale del TgLa7 sui funerali di Stato per Silvio Berlusconi, al suo direttore Enrico, che alle esequie ha partecipato come invitato. I ruoli stavolta sono invertiti e, in qualità di inviato d'eccezione dal sagrato del Duomo di, subito dopo la cerimonia conferma: "Sì, l'omelia era molto forte, perché è sembrata in parte laica. Di ricongiunzione tra la vita, i piaceri e in parte anche le smodatezze della vita e poi il momento della resa dei conti. Ma se devo fare il cronista da dentro, non tutti l'hanno apprezzata allo stesso modo. E c'erache era anche". "Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico - lo ha ricordato l'di ...