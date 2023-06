Putin ignora Shoigu e Prigozhin lo attacca di nuovo | verrai fucilato

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Durante una visita le immagini mostrano la tensione tra il presidente russo e il suo ministero della Difesa. In un video nuove minacce da parte del leader della Wagner

Prima di consegnare ai militari le medaglie, Putin è vicino al ministro della Difesa Sergei Shoigu, ma lo ignora in modo piuttosto plateale, arrivando a dargli anche le spalle. Anche mentre si stanno mettendo in posa per le foto. Altri segnali di tensione nella fila dell'establishment militare di Mosca. Durante il giorno della Russia, festività che commemora la sovranità nazionale, Vladimir Putin ha visitato i soldati feriti in ospedale.

Putin ignora Shoigu durante una visita ai soldati in ospedale - video RaiNews

Alta tensione tra i vertici del Cremlino. Putin ignora platealmente Shoigu mentre consegna medaglie ai militari russi in ospedale.