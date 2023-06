Putin annette Mare d’Azov alla Russia | perché è fondamentale

Sapiente propaganda sullo sfondo dei dissidi tra Shoigu e il capo dei mercenari Wagner, Evgenij Abbonati per leggere anche Leggi anche: "Stop all'accordo sul grano". Ealla Russia il ...Abbonati per leggere anche Leggi anchescarica l'amico Prigozhin: "Si deve sottomettere a Shoigu e all'esercito" "Berlusconi era un vero patriota":piange l'amico di sempre "Abbiamo ...... con un bizzoso gusto per le ricorrenze, la Russia invade la Crimea e launilateralmente ... l'invasione anglo - americana dell'Iraq o l'invasione dell'Ucraina da parte dinon sono altro ...

Putin annette anche il mar d'Azov e lo dichiara "mare interno della ... Metro

Casi di colera a Kherson dopo l’allagamento dovuto alla distruzione della diga. Il fondatore della Wagner, pronto a lasciare la guerra, si scaglia contro il ministro della difesa del Cremlino: “Sarai ...L'intesa sui cereali scade a luglio. La minaccia preoccupa l'Occidente: rischio fame e ritorno dell'inflazione. Il ricatto sul gasdotto in Ucraina ...