Puglia | maltempo | domani allerta arancione Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.” Rischio:secondo lo schema, fontedella. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Giovedì 15 giugno si registrerà la fase più acuta delsul Medio Adriatico e tra, Campania ed estremo Sud. I fenomeni saranno localmente violenti e non si escludono anche locali ...Giovedì 15 giugno si registrerà la fase più acuta delsul Medio Adriatico e tra, Campania ed estremo Sud. I fenomeni saranno localmente violenti e non si escludono anche locali ...Giovedì 15 giugno si registrerà la fase più acuta delsul Medio Adriatico e tra, Campania ed estremo Sud. I fenomeni saranno localmente violenti e non si escludono anche locali ...

Maltempo, allerta gialla per temporali: Sud Salento sotto il diluvio. Tromba d'aria “minaccia” una barca quotidianodipuglia.it

Da sabato, come anticipato, arriverà il promontorio di alta pressione africana con la prima ondata di calore e termometri verso l'alto fino a raggiungere i primi 35-36°C "ad iniziare dalla Sardegna, ...Giovedì 15 giugno si registrerà la fase più acuta del maltempo sul Medio Adriatico e tra Puglia, Campania ed estremo Sud. I fenomeni saranno localmente violenti e non si escludono anche locali tornado ...