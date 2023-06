Puglia | maltempo | domani allerta arancione Protezione civile | previsioni meteo Ordinanze | Taranto e Grottaglie | niente scuole

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Vari sindaci hanno emesso nel pomeriggio. Uno dei primi, quello diné mercato settimanale, chiusi cimitero e parchi. In serata ordinanza del sindaco dichiuse. La cosa può interessare appunto, ad esempio, per le ...

Per tutta la giornata di domani l'allerta arancione riguarderà anchee Basilicata, che ... Domani si registrerà la fase più acuta delal sud, ma nel weekend è previsto l'arrivo del ...AGI - La morsa delnon abbandona l'Italia. Per la giornata del 15 giugno, la Protezione civile ha previsto ancora un'allerta arancione su Abruzzo, Molise,, Basilicata e Calabria , e allerta gialla su ...Allerta arancione su tutta la. La protezione civile ha diramato un nuovo allarme meteo legato all'arrivo di forti temporali e il relativo rischio idrogeologico, dalla mezzanotte del 15 giugno per le successive 24 ore a ...

Maltempo, allerta gialla per temporali: Sud Salento sotto il diluvio. Tromba d'aria “minaccia” una barca quotidianodipuglia.it

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull'Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla sett ...(ANSA) – BARI, 14 GIU – Allerta arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalla mezzanotte del 15 giugno e per le successive 24 ore. Sono previste ...