Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento dellae si riferisce alle zone dioggi in Italia. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo ...

Per tutta la giornata di domani l'allerta arancione riguarderà anchee Basilicata, che ... Domani si registrerà la fase più acuta delal sud, ma nel weekend è previsto l'arrivo del ...AGI - La morsa delnon abbandona l'Italia. Per la giornata del 15 giugno, la Protezione civile ha previsto ancora un'allerta arancione su Abruzzo, Molise,, Basilicata e Calabria , e allerta gialla su ...Allerta arancione su tutta la. La protezione civile ha diramato un nuovo allarme meteo legato all'arrivo di forti temporali e il relativo rischio idrogeologico, dalla mezzanotte del 15 giugno per le successive 24 ore a ...

Maltempo, allerta gialla per temporali: Sud Salento sotto il diluvio. Tromba d'aria “minaccia” una barca quotidianodipuglia.it

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull'Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla sett ...(ANSA) – BARI, 14 GIU – Allerta arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalla mezzanotte del 15 giugno e per le successive 24 ore. Sono previste ...