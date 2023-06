Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento dellae si riferisce alle zone dioggi in Italia. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo ...

Zona industriale di Lequile allagata, ilha colpito in altre zone del Salento oltre che nel barese. Temporale in valle d'Itria nel primo pomeriggio e le immagini si riferiscono a Martina Franca, via Crispiano, allagata ieri ed oggi. ...... con i due nubifragi a Erchie e Crispiano e i 2 tornado registrati dall'Eswd (European severe weather database), in riferimento all'ondata diche continua a colpire lada nord a sud a ...Ilsarà esteso a tutta la regione, escluso solo il Salento. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sullacentro - settentrionale, con ...

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Per alcune di queste, il rischio è anche idraulico e idrogeologico.