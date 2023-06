Psg-Mbappè | Macron ci riprova | “Proverò a spingere affinché resti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’assist di Emmanuelal Psg per trattenere Kylian. La permanenza del fuoriclasse francese al Paris Saint Germain entra nell’agenda del presidente francese, intervenuto sulla vicenda a margine della sua visita al Salone della Tecnologia e delle start up, Vivatech., rispondendo ad un giovane tifoso del Paris, ha assicurato che “proverà aKylian Mbappéal Psg, squadra con la quale l’attaccante è sotto contratto fino al 2024., accostato al Real Madrid, non vuole rinnovare, ma allo stesso tempo ha espresso l’intenzione di rispettare il suo ultimo anno di contratto, con il rischio, per il Psg, di perderlo a zero. Sempre al giovane tifoso, il presidente ha anticipato di “non avere scoop” sulla vicenda. “Ma – ha aggiunto – ...