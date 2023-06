Psg | distanza con Mbappè | il giocatore vuole rispettare l’ultimo anno di contratto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Unadi posizioni, un paradosso a tutti gli effetti. Kylianrestare al Psg, il club pariginovenderlo. Il motivo è chiaro: il fuoriclasse francese ha un solodie ha già annunciato di non voler rinnovare. Di conseguenza, il Paris proverà a fare di tutto in estate per evitare una dolorosa partenza a parametro zero delpiù costoso al mondo. Secondo la stampa francese e quella spagnola l’entourage del, in particolare la madre Fayza Lamari, ha avuto diversi contatti con il numero 1 del club, Nasser al Khelaifi. Laperò è ancora enorme. A nulla è servita la conversazione tra lo stessoe il direttore del Psg, Luis Campos. Nel futuro di ...

... che hanno avuto un rendimento superiore alle aspettative che nel complesso spogliatoio del, ... ma adi qualche giorno dall'appuntamento romano non ci sono stati sviluppi concreti". Il ......di Mbappé alla dirigenza del club della capitale è arrivato a poco più di un anno didal ... Secondo una fonte a suo tempo vicina alla trattativa, ora però ilnon ha in programma di lasciare ...... inclusa la quota di premio alla firma da 180 milioni, non è bastato a tenere ale voci di ... e Neymar conteso da Manchester United e Al Hilal, ilsi prepara all'ennesima rivoluzione. E ...

Psg, distanza con Mbappè: il giocatore vuole rispettare l'ultimo anno ... SPORTFACE.IT

Uno strappo, che difficilmente verrà ricucito. E questa volta i soldi non c'entrano nulla. Kylian Mbappé ha deciso di non attivare l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con il Paris ...Un fulmine, a ciel non proprio sereno, ha colpito il Paris Saint-Germain. Dopo un'annata deludente, chiusasi comunque con la vittoria della nona Ligue 1 degli ultimi undici anni e l'esonero di Galtier ...