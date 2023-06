(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il telescopio spaziale dell’Esa decollerà a inizio luglio per osservare l’intero Universo e darci risposte su materia ed energia oscura. In primo piano il ruolo italiano, con l’industria e centinaia di scienziati coinvolti coordinati dall’Agenzia spaziale italiana

Pronto al decollo Euclid, che indagherà il Cosmo oscuro la Repubblica

Il telescopio spaziale dell'Esa decollerà a inizio luglio per osservare l'intero Universo e darci risposte su materia ed energia oscura. In ...