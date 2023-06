Pronostici Nations League

(Di mercoledì 14 giugno 2023)in primo piano neitargati Superscommesse. L’Italia di Mancini si giocherà un posto in finale contro la Spagna, mentre l’Olanda dovrà battere la Croazia per approdare all’atto conclusivo del torneo. Oltre alla, anche i match di qualificazione all’AfricanCup, le amichevoli Nazionali e la MajorSoccer americana. Argentina-Australia: 1 + Over 2.5I campioni del mondo giocano un’amichevole contro l’Australia, un rematch degli ottavi di finale del Mondiale vinto per 2 a 1 dall’Albiceleste. Il consiglio di Superscommesse per questo confronto è l’esito 1+Over 2.5, uscito in 5 delle ultime 6 partite di Messi e compagni. Spagna-Italia: Goal Italia nel 2 Tempo La prima semifinale è quella tra Spagna e Italia: gli ...

Pochi gol in Spagna - Italia Tra le squadre della Lega A di questa edizione di Nations League, nessuna nazionale ha registrato più clean sheet di Italia e Spagna (entrambe tre, al pari di ...

Pronostico di Malta-Inghilterra, valida per la terza giornata di qualificazioni ad Euro 2024: inglesi favoriti, ma intriga l'Under 3.5 ...Si tratta di una gara secca, senza possibilità di ritorno: chi vince va in finale, chi perde si gioca il terzo posto. Mancini potrà contare su tutti i suoi campioni ...