Programmi TV di stasera | mercoledì 14 giugno 2023 Su Canale 5 la quinta stagione di ‘New Amsterdam’ dalle 20 35

(Di mercoledì 14 giugno 2023) New Amsterdam Rai1, ore 20.35: Speciale Porta a Porta: L’addio a Berlusconi Attualità. In collaborazione con il TG1, Bruno Vespa conduce una puntata speciale di Porta a Porta dedicata ai Funerali di Silvio Berlusconi. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor - 1^Tv Serie Tv. 6×21 – Una Bella Giornata: Giornata difficile al San Bonaventure. I dottori Andrews e Park devono dare cattive comunicazioni ai genitori di un bambino. Nel frattempo, il dottor Murphy tiene sotto controllo l’operato del dottor Glassman. 6×22 – Travaglio d’amore: È il grande giorno: Lea e Shaun stanno per diventare genitori. Dopo un iniziale momento di paura, Lea raccoglie tutta la sua forza ed il suo coraggio. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? Attualità. Il caso di Kata, la bambina di cinque anni che vive con la mamma in un albergo occupato di Firenze. Sabato la notizia shock: la bimba è scomparsa mentre la mamma era al ...