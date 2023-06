Programma F1 | orari e tv GP Canada 2023 | palinsesto Sky e TV8 16-18 giugno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di Formula 1con il Gran Premio del: sembra scongiurato il rischio di cancellazione a causa dei tanti incendi degli ultimi giorni in Quebec, l’aria è tornata ad essere pulita e non ci sono problemi per correre il prossimo fine settimana. Si riparte dal dominio totale di Max Verstappen, che ha vinto anche a Barcellona e comanda con 170 punti contro i 117 del compagno di scuderia Sergio Perez. Il messicano nelle ultime tappe ha perso contatto dall’olandese a causa degli errori a Montecarlo e Barcellona: Red Bull che in ogni caso rimane imbattuta, avendo trionfato in sette gare su sette. Riparte leccandosi le ferite invece la Ferrari, anonima al Montmelò: quarta nel Mondiale costruttori dietro anche ad Aston Martin e Mercedes. Sainz e Leclerc sono rispettivamente sesto e settimo nel Mondiale ...

... in coincidenza del solstizio d'estate, con ben 9 mila eventi in. I numeri della ... diciottenne ucciso sul marciapiede della Cristoforo Colombo di Roma da un'auto lanciata a 70 km, ...Tutto questo attraverso undai numeri ambiziosi. Sono infatti 50 i concerti in cartellone ... Si comincia mercoledì 14 giugno e si continuerà fino a settembre per tredici settimane con... Negli stessiè presente uno psicologo Centro ambulatoriale di riabilitazione funzionale: ... ma aggiungendo un pensiero e unche tiene conto delle specificità della nostra regione e ...

Atletica, Diamond League Oslo 2023: programma, orari, tv, chi parteciperà OA Sport

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di Formula 1 2023 con il Gran Premio del Canada: sembra scongiurato il rischio di cancellazione a causa dei tanti incendi degli ultimi giorni in Quebec, ...Quest'oggi, mercoledì 14 giugno, si preannuncia una giornata abbastanza interessante con diversi eventi sportivi da seguire attentamente in ottica azzurra. Già in mattinata si comincerà a fare sul ser ...