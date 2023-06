Prodi e Flavia Franzoni figli | chi sono Antonio e Giorgio Prodi? Ecco tutto sulla famiglia del politico

Pier Ferdinando Casini "Attonito nell'apprendere della scomparsa di, mi stringo a Romanoe ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che ...Tra i rivali politici di sempre, era atteso invece Romano, colpito, ieri, dalla scomparsa della moglie. È polemica sul giorno di lutto nazionale per Berlusconi Quella di aggiungere ai ...... e Romano, il primo antagonista riuscito poi a sconfiggere il Cavaliere, perde la moglie, mortagli fra le braccia vicino ad Assisi. Ci sarebbe da rimanere impietriti davanti a tanta ...

Morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: il malore durante un cammino in Umbria, l'intervento del soccorso alpino Open

Al Duomo di Milano le esequie di Stato con imponenti misure di sicurezza e l’attesa presenza di numerosi capi di Stato. Intanto continuano le critiche sulla ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...