Prigozhin | Wagner torna al fronte in Ucraina in agosto

aveva detto in precedenza che lasarebbe stata sostituita dall'esercito russo a Bakhmut e si sarebbe trasferita lontano dal fronte. .'Ci stiamo riposando e preparando. Il 5 giugno siamo partiti (dal fronte in ucraina) e il 5 agostoriprenderà i combattimenti in Ucraina'. Così Yevgeny, capo della, parlando da Ulyanovsk, dove ieri si è fatto fotografare con Viktor Bout in un video ripreso dalla Cnn.In una rara dimostrazione di sfida diretta al leader russo,ha dichiarato: 'Nessuno dei combattenti diè pronto a ripercorrere la strada della vergogna. Ecco perché non firmeranno i ...

Europecategory Wagner's Prigozhin rebuffs Putin's demand for fighters to sign defence ministry contracts 10:13 AM UTC Reuters, the news and media division of Thomson Reuters, is the world’s largest ...Reporting by Eva Mathews in Bengaluru; Editing by Shweta Agarwal Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles. Wagner's Prigozhin rebuffs Putin's demand for fighters to sign defence ministry ...