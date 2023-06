(Di mercoledì 14 giugno 2023) E’ più che doveroso inserire nella lista dei protagonisti delanche. L’ex compagna storica di Silvio Berlusconi, oggi è sposata con Paola Turci e sta vivendo la sua ‘seconda vita’. La precedente, come ha dichiarato lei stessa in una intervista a Repubblica, è morta insieme all’ex premier.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E' più che doveroso inserire nella lista dei protagonisti del2023 anche Francesca Pascale . L'ex compagna storica di Silvio Berlusconi, oggi è sposata con Paola Turci e sta vivendo la sua 'seconda vita'. La precedente, come ha dichiarato lei stessa ...SPOILER ALERT Nel, giugno, le storie queer sul grande schermo assumono un ruolo cruciale per la rappresentazione e la visibilità della comunità LGBTQIA+. È così che anche una commedia ...2023: la moda sostiene la comunità LGBT+ con le capsule collection fashion2023: dalla bandana ai capi selezionati per celebrare la libertà in tutti i suoi colori Il2023 è ufficialmente iniziato. La comunità LGBTQIA+ è prontissima a celebrare in tutto il mondo e a rendere giustizia ai propri diritti. Tanti i colori dell'arcobaleno e tante anche le ...

Pride Month 2023, la bellezza celebra ogni sfumatura dell'amore Vanity Fair Italia

Pride Month 2023, #14 Francesca Pascale attivista che studia da leader Lgbtq+: "Per me conta solo l’amore", parla l'ex di Berlusconi.La premier Giorgia Meloni ha davvero indossato la maglietta del Roma Pride Leggi l’articolo per saperne di più!