Prendi il volo | i primi minuti del film al Festival di Annecy

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Per la prima volta dal 2016, la Illumination porta in sala duenello stesso anno, distribuiti dalla Universal: dopo l’exploit di Super Mario Bros. – Il, attualmente l’incasso maggiore del 2023 nel mondo, a dicembre arriverà nelle saleil(in originale Migration), esordio americano dell’apprezzato regista francese Benjamin Renner, autore dell’acclamato Ernest & Celestine, e debutto nel medium animato per lo sceneggiatore Mike White, creatore della serie HBO The White Lotus. Il paese d’origine del cineasta è stato il teatro ideale per presentare in esclusiva alcuni spezzoni del lungometraggio, all’interno del programma del prestigiosodi, il più importante evento dedicato al cinema d’animazione. Ad accompagnare il footage c’era Renner, insieme al ...