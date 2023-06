Premio Berlusconi | l’omaggio della Duma russa

smentì la notizia delalla squadra in corsa per lo scudetto, Agnelli attese che il presidente concludesse la promessa e sentenziò: "Lui è il grosso calmieratore del mercato". Anni ...In pratica l'uomo di Arcore proponeva loculi con vista sul suo sarcofago comefedeltà . Lo ... A Montanelli , invece,spiegò che accanto a lui avrebbero dovuto riposare Cesare Previti ,......in giro sulle sorti dell'antiberlusconismo in assenza fisica di. Parte della stampa estera, spesso ingenerosa in passato con l'ex premier, non si smentisce neppure stavolta. Ilper ...

Un parlamentare russo ha proposto di istituire il “premio Berlusconi” per i politici onesti Agenzia Nova

Berlusconi e Agnelli: caratteri diversi, personalità contrapposte, gusti agli antipodi. Ma la stessa capacità istrionica di catalizzare l’ammirazione della gente. Il carisma del Cav giocato sull’empat ...Racconta Emilio Fede che quando Silvio Berlusconi lo portò per la prima volta a vedere il mausoleo che si era fatto costruire nel giardino di Arcore aveva una grande preoccupazione: “Non è che qui sot ...