Poule Scudetto Under 19 | l’Ostiamare affossa il Trastevere all’Anco Marzio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ostia – Una partita di prestigio tra Ostiamare eper i quarti di finale del Campionato Nazionale19 –. E i biancoviola hanno siglato un poker importante, per la partita di andata giocata. ‘Una vittoria meritata e firmata dalle qualità di tutto il gruppo di mister Patalano, che ha visto andare in rete Rongione, Ferrazzoli, Plini e Carsetti’. Fa sapere la nota della Società sul profilo Facebook. ‘Che spettacolo. – prosegue il post biancoviola – Ma adesso serve un ulteriore passo, quando asi andrà a giocare il ritorno con un vantaggio da confermare per il passaggio alle semifinali’. “llè una grande squadra e ...

C'è Bitonto sul tetto del calcio a 5 femminile nazionale. Impresa delle neroverdi allenate da Gianluca Marzuoli, che in gara - 3 dellasuperano per 6 - 2 il Tiki Taka Francavilla a Mare sul parquet del PalaPansini di Giovinazzo e conquistano il titolo. Il club neroverde è campione d'Italia per la prima volta nella ...Con i gialloblu etnei, Fabio Arena da diesse ha conquistato la Coppa Italia d'Eccellenza, una promozione dall'Eccellenza alla serie D e la. Nella scorsa stagione è stato organico allo ...Il Sestri Levante è arrivato a questa finale conquistando la vetta del Triangolare della. I rossoblù hanno battuto il Lumezzane (2 - 1) ed il Legnago Salus 3 - 1. In semifinale ...

Serie D, Poule Scudetto: trionfo Sestri Levante. Corsari campioni d’Italia dilettanti, sconfitto il Sorrento (3-1) Genova24.it

Nei quarti di finale della Poule Scudetto si ripropone la sfida della passata stagione: questa volta sarà Patalano vs Bernardini ...Delusione tanta, sogni svaniti, ma anche la consapevolezza di aver conquistato, comunque, un traguardo storico per il calcio della costiera. Sabato il Sant’Agnello si è dovuto ...