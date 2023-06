Poste | il Tar annulla la maximulta da 11 milioni di euro per ' abuso di dipendenza economica'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È statata dal Tar del Lazio ladal oltre 11diinflitta nel luglio 2021 dall'Antitrust aItaliane per 'di'. La decisione è contenuta in ...

È stata annullata daldel Lazio la maximulta dal oltre 11 milioni di euro inflitta nel luglio 2021 dall'Antitrust aItaliane per 'abuso di dipendenza economica'. La decisione è contenuta in una sentenza con la ...ILSCAGIONAITALIANE Tuttavia, ilha ritenuto legittimo l'operato di, rappresentata dallo studio legale Brancadoro Mirabile con Carlo Mirabile e dallo studio Grimaldi con ...Italiane, annullata daldel Lazio la maximulta comminata dall'Antitrust per abuso di dipendenza economica Ildel Lazio ha annullato la maximulta da oltre 11 milioni di euro inflitta nel ...

Poste, il Tar del Lazio annulla la maximulta da oltre 11 milioni Corriere della Sera

È stata annullata dal Tar del Lazio la maximulta dal oltre 11 milioni di euro inflitta nel luglio 2021 dall'Antitrust a Poste Italiane per «abuso di dipendenza economica».Per i giudici gli elementi raccolti durante l’istruttoria non appaiono sufficienti tanto che parlano di «sanzione per un abuso indimostrato» nei confronti di Soluzioni specializzata nel servizio di di ...