(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagniadi Benevento hanno dato esecuzione alle misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti didue cittadini gambiani di anni 37 e 25 e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un terzo, pure di anni 37, tutti residenti in Benevento, attesa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione di numerosi reati di illecita detenzione e cessione di sostanze. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine da un servizio di controllo eseguito, nel dicembre 2021, dai militari della Stazionedi San Giorgio del Sannio, che avevano trovato ...

...detenzione di sostanze stupefacenti a fini di, un 54enne ispicese. L'uomo, celibe, disoccupato e incensurato, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in...... la legge islamica in vigore nel Paese, che non fa differenza fra detenzione edi droga. L'... in un'intervista a La Stampa , avevano escluso che la figlia potesse essere realmente in...È stata condannata a sei mesi di prigione , l'hostess italiana originaria della provincia di Treviso arrestata in Arabia Saudita con l'accusa - che lei respinge - didi stupefacenti . La sentenza è stata pronunciata oggi, 13 giugno, da un giudice monocratico alla presenza del console generale italiano e della sorella Laura. Al termine dei sei mesi è ...

Possesso e spaccio di stupefacenti, tre persone fermate dai carabinieri anteprima24.it

Svolta nel caso di Ilaria De Rosa, l’hostess italiana arrestata in Arabia Saudita a maggio per possesso di stupefacenti. Nonostante i tentativi della Farnesina di risolvere la vicenda, la 23enne è sta ...Ilaria De Rosa – hostess 23enne della compagnia aerea Avion Express, arrestata a Gedda, in Arabia Saudita, a inizio maggio – è stata condannata a sei mesi ...