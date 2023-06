Pooh a Villa Manin domenica 24 settembre 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I, gruppo simbolo della storia della musica italiana, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo, record assoluto per una band nazionale, annunciano oggi nuove date del tour “– Amici x sempre”. A meno di un mese dai due imperdibili imperdibili eventi negli stadi San Siro a Milano (sold out) e Olimpico di Roma, si arricchisce quindi di ulteriori appuntamenti il nuovo progetto live della band che ha fatto sognare intere generazioni. Il viaggio deivedrà anche un unico imperdibile appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma24di Codroipo (inizio ore 21.00). RTL 102.5 è la radio partner del tour. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl eEnte Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, ...