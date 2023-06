Poliziotti arrestati a Verona | oggi interrogatori di garanzia L' agente | Ho reagito a una provocazione Gli altri 4 non rispondono alle domande del Gip

Questa mattina, a Verona, si sono svolti gli interrogatori davanti al gip Livia Magri dei cinqueper presunte torture. Di loro, soltanto uno - Roberto Da Rold - ha parlato alla giudice, sostenendo di essersi limitato a reagire a una "provocazione" della persona fermata. Gli ...- Solo uno dei cinque per presunte torture ha parlato stamani, nel corso degli interrogatori di garanzia davanti al Gip . Si tratta di Roberto Da Rold , il quale ha sostenuto di aver reagito a una ...Per punirmi mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante"per violenze, il capobanda Alessandro Migliore rideva con la sua ragazza: "Ho detto: ora lo sfondo. E lui è crollato" ...

Poliziotti violenti, uno degli arrestati al gip: "Ho reagito a una provocazione in modo non consono al mio ru… la Repubblica

Intanto spuntano le bodycam: uno degli altri quattro indagati, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, userà una videoregistrazione per presentare una memoria difensiva. La gip fisserà l’ ...VERONA - Solo uno dei cinque poliziotti arrestati a Verona per presunte torture ha parlato stamani, nel corso degli interrogatori di garanzia davanti al Gip Livia Magri. Si tratta di Roberto Da Rold, ...