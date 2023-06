Politica e sport | il mondo saluta Berlusconi | il programma di oggi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Silvio, morto lunedì a 86 anni, saràto per l'ultima volta nel pomeriggio. Lutto nazionale per l'ex Presidente del Milan

Va via un uomo straordinario, nell'impresa, nello, nella. Va via un uomo a cui sono stato profondamente legato, legame mai venuto meno", confessaLa verità è che aveva sempre ragione lui, nell'economia, ine nello".InfograficaDifficile elencare chi ci sarà senza dimenticare qualcuno, magari qualche ...e calcio Per il mondo dello, ci saranno il presidente della Fifa Infantino, il ministro ...

Il cordoglio unanime della politica e dello sport - Politica Agenzia ANSA

È arrivato un momento della storia (politica) che sembrava, in realtà, non dovesse arrivare mai. A pensarci bene, comunque, si fa ...Il presidente del Consiglio ricorda Silvio Berlusconi: "Esce di scena da protagonista. Ha impedito che i postcomunisti prendessero il potere in Italia" ...