Polite Society - Operazione matrimonio | la recensione | orgoglio | pregiudizio e kung fu

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ladi: nel film, nelle sale italiane dal 14 giugno, si parla di matrimoni combinati, come nei romanzi di Jane Austen. Ma tutto viene raccontato in un'originale action comedy diretta da Nida Manzoor e prodotta da Working Title. "Sembri un personaggio di Jane Austen. Sposerai un Darcy ricco e idiota. Fa molto Ottocento". Lo dice chiaramente alla sorella che sta per sposarsi la giovane Ray, con la sua goffa grinta e quel musino delizioso, una ragazza inglese di origine pakistana. Come vi spiegheremo nelladi, nelle sale italiane dal 14 giugno, si parla di matrimoni combinati, che nell'Ottocento erano la norma e oggi, quando ...