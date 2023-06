Playoff Serie C | il Foggia non ci sta | “arbitro residente a 40 km da Lecco”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Colpo grosso delnell’andata deidiC contro il, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. La gara ha scatenato motivi di discussione per l’arbitraggio e i padroni di casa hanno presentato una protesta ufficiale, come confermato direttamente dal club con un comunicato ufficiale. “Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio. Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili. Nulla è compromesso! È tutto ancora possibile! Ci auguriamo di uscire dallo Stadio disenza ulteriori episodi da rivedere, ma I NOSTRI RAGAZZI NON DOVRANNO MOLLARE! NON DOVRANNO MOLLARE MAI! Lo hanno già fatto…sono in grado di rifarlo. Forza! Più forte degli avversari…più forte ...

Il Foggia protesta dopo la sconfitta contro il Lecco , nella finale d'andata dei playoff di Serie C, per un arbitraggio che ha 'fortemente condizionato la gara'. Lo fa attraverso un comunicato, in cui annuncia di aver ' formalizzato protesta all'AIA e alla Lega Pro per la ... Al termine della sconfitta casalinga per 1 - 2 contro il Lecco, allo stadio Zaccheria di Foggia, il presidente dei rossoneri come riportato da Tuttomercatoweb Nicola Canonico ha commentato alcune ...

«Abbiamo fatto un film di successo», disse De Laurentiis. Ma i Galletti restano in Serie B, in un modo atroce.L'ex biancorosso Giorgio De Trizio, uno dei calciatori che ha indossato per più volte la maglia del Bari, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Con ...