Playoff Serie C | ammenda al Foggia e stop per un giocatore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La risposta del Giudice Sportivo condanna ila pagare multa da 3000 euro: ecco chi sono gli squalificati per il ritorno

Cremona vince a Forlì 77 - 72 in gara - 1 della finale deidel tabellone oro diA2 2022/2023 di basket. Gli ospiti allungano di 10 punti a metà quarto quarto e riescono a togliere il fattore campo a Forlì nella prima gara della. Ottima ...Al termine, viene stilata la classifica dal 1° al 18°: le squadre che chiudono al 17° e 18° posto vengono escluse dai, ma mantengono la categoria. Per quanto riguarda le teste di, nel ...FinaleA, gara - 3: Olimpia Milano - Virtus Bologna. Basket, FinaleA 2022 - 23, gara - 3 Bologna, Segafredo Arena 4° Q FINITO VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO 69 61 Arbitri: Mazzoni, Sahin, Borgioni Abbonati e segui in diretta la finalissima diA ...

BASKET, SERIE A - La Virtus Segafredo Bologna riapre la serie delle finali-scudetto aggiudicandosi gara-3 dopo le due sconfitte esterne iniziali.La Vanoli Cremona si aggiudica la prima gara della serie finale playoff di A2 contro l'Unieuro Forlì con il punteggio finale di 72-77 (24-12, 20-30, 11-18, ...