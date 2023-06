Pitti Uomo | la perfezione outdoor di Filson

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "in estate torna sempre alle sue origini che vengono dal mondo, quindi tutto quello che facciamo ha un uso specifico per il camping, la pesca, l'hiking, prendiamo tessuti molto ...

"Filson in estate torna sempre alle sue origini che vengono dal mondo outdoor, quindi tutto quello che facciamo ha un uso specifico per il camping, la pesca, l'hiking, prendiamo tessuti molto ...Così il brand manager di Baracuta, Luigi Bucci, ci introduce allo stand di104."Anche G9 Suede - continua Bucci - è trattato nei colori seasonal e per questo abbiamo deciso di offrire ...... dal cotone al fresco di lana) restano la caratteristica principale di Berwich, che a questa edizione di104 lancia vestibilità nuove, dove non mancano però i modelli timeless e a cui si ...

Firenze, 14 giu. (askanews) - "Baracuta per la stagione spring summer 2024 celebra innanzitutto la sua icona, il G9 Harrington Jacket e lo fa attraverso i colori, con i colori seasonal, ma anche attra ...