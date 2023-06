Pitti 104 | i «Marinai Italiani» di Tela Genova

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Voce di un’estetica che è un’autentica espressione di un lifestyle, lo storico marchiopresenta a104 la sua collezione per la primavera/estate 2024, sempre più forte della sua missione: «Essere espressione concreta delle esigenze di un pubblico attento e alla ricerca di un prodotto innovativo». Per il prossimo anno, i volumi si fanno più ampi, attingendo dal passato e traendo ispirazione dai capi indossati dai. Non a caso,ha pensato a una capsule collection chiamata appunto «» dove vestibilità loose, gamba dritta e fondo 24 centimetri sono le principali caratteristiche. I materiali sono resistenti, tele indico cotone-canapa dalla struttura sia, dettagli in filato di cotone erto e tasche con i ...