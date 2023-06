Pier Silvio Berlusconi scrive ai dipendenti Mediaset | «Papà vi ha sempre amato»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nell'insopportabile rincorsa social a postare foto con- una piaga di egotismo spinto più che un omaggio al Cav. -, c'è uno scatto che ieri ha lasciato un segno più profondo fino a diventare virale: è quello della torre di Cologno Monzese con la scritta alternata che dominava lo skyline di Milano Nord. In quello stringato "Grazie, Ciao" c'era tutto, senza il bisogno di artifici retorici. C'era soprattutto la voce dei figli di, che, con i fedelissimi dell'inner circle familiare e aziendale - da Confalonieri a Letta fino a Galliani - hanno scelto strategicamente un elegante silenzio. Niente dichiarazioni pubbliche, zero interviste. Con una sola eccezione: la lettera di pancia (e cuore) che...

Il figlioBerlusconi , amministratore delegato del gruppo media, in una lettera a tutti i collaboratori, ha esortato ieri a seguire la strada del padreper "costruire un gruppo ...Unica condizione: 'Dev'essere comunicato dove viene trasferita e deve prenderla in consegna uno dei residenti in Villa San Martino, ovvero la signora Fascina eBerlusconi', dice Bono.Marina,, Barbara, Eleonora, Luigi: i 5 figli diBerlusconi si sono uniti per l'ultimo saluto al padre, in forma privata, prima dei funerali di Stato che si svolgeranno oggi al Duomo di ...

Marina Berlusconi, la “regia” resta nelle sue mani: asse politico con la Meloni. Pier Silvio: «Continuità» ilmessaggero.it

L'ipotesi che l'ex premier scelga la cremazione è sostenuta dall'amico Vittorio Sgarbi: "Le urne di sua mamma e suo papà sono nella cappella tardo barocca di Villa San Martino" ...