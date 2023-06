Pier Silvio Berlusconi “Da domani torniamo a essere un’azienda viva”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da, noi facciamo un click e, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Daquello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro”.Cosìche, dopo i funerali al Duomo di Milano, si è spostato in Mediaset dove tutti i dipendenti gli hanno fatto una sorpresa aspettandolo alla fine dell’orariodi lavoro. Così ha improvvisato un ringraziamento e poi ha concluso: “Noi siamo e ...

Alla destra della navata centrale la compagna Marta Fascina, pallidissima accanto a lei Marina Berlusconi, entrambe commosse fino alle lacrime a più riprese, e poi, Barbara, Eleonora, ...... accolto da un fragoroso applauso e dai cori della curva sud del Milan, hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo la compagna Marta Fascina e i figli diBerlusconi: Marina,,...Berlusconi , dopo aver ringraziato insieme ai fratelli le migliaia di persone che hanno assistito alle esequie del padre fuori dal Duomo di Milano dove si sono tenuti i funerali di Stato, ...

I funerali di Silvio Berlusconi si sono conclusi da poche ore e adesso per Mediaset è tempo di ripartire. Dopo la funzione Pier Silvio Berlusconi, figlio dell'ex premier e amministratore delegato dall ...