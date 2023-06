Piccolo grande amore | dove è stato girato il film?

(Di mercoledì 14 giugno 2023)quasi interamente in Sardegna e solo poche scene in Germania. Sono diverse le location note che possiamo vedere protagoniste all’interno di unche per vari motivi è diventato uncult. La splendida isola italiana diventa dunque una protagonista. Nelvediamo Lisa nel ruolo di barista con scene girate a Baja Sardiniainvece oggi troviamo un locale notturno che si chiama “Phi Beach”. Famosa è diventata la sequenza in cui Raoul Bova esce dall’acqua col fisico scolpito, ci troviamo sempre a Baja Sardinia, nel comune di Arzachena a Otranto, poco lontano dalla spiaggia Tre Monti. Sofia, a un certo punto del, chiede un passaggio da una famiglia e si fa lasciare ...

Il MacBook Air da 15 potrebbe sembrare solo una versione piùdel MacBook Air M2 da 13 ... Mantenendo la stessa linea di design del fratellino più, questo notebook vanta un telaio piatto e ...Lara intanto, in partenza per Capri con ilTommy, si troverà a gestire un inaspettato ... Il Cammarota e la sua amica vivranno dei momenti diintimità , che sfoceranno in un bacio . Trame ...... in questi due ruoli, si trovano sempre giocatori dispessore. Con il modificatore difesa ... Per fare unesempio, se si decide di scendere in campo con il 4 - 3 - 3, il modificatore di ...

John Deere serie 5 il piccolo grande OmniTrattore.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali Silvio Berlusconi, concluse le esequie. Delpini: 'Oggi è solo un uomo' DIRETTA TV ...