PIazza Duomo già affollata per i funerali di Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Davanti aldi Milano inizia già ad affluire la folla per idi Silvio, alle 15. Tre ragazzi hanno esposto uno striscione con scritto 'L'Italia è il Paese che amo", citazione dal discorso della discesa in campo didel 1994.

è blindata per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi , ma per migliaia di turisti stranieri presenti a Milano è un giorno come un altro. Qualcuno, è vero, si avvicina alle transenne e ...Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga indove potranno assistere alla funzione attraverso due maxischermi circa ...Le autorità dovrebbero arrivare tra le 14.30 e le 15, orario di inizio della cerimonia: per loro è stato riservato un ingresso laterale del, vicino aFontana. Leggi Anche Berlusconi, ...

Fermò l'aggressore di Berlusconi in piazza Duomo: 'Lo rifarei' Agenzia ANSA

LEGGI ANCHE > Funerali di Berlusconi, Razzi e Boldi non ammessi alla camera ardente ad Arcore Funerali Berlusconi Duomo: i primi fan in piazza Mentre la macchina organizzativa si muove affinché tutto ...Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi le corse di metro, tram e bus che passano da piazza Duomo ...